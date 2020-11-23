МХП Косюка анонсировал образовательный проект среди учеников 5-х классов

Участие в проекте примут школы трех населенных пунктов: Канева (Черкасская область), Мироновки (Киевская область) и Ладыжина (Винницкая область) - городах присутствия МХП.

Цель проекта - интеграция Целей устойчивого развития ООН в процесс обучения. Одна из задач проекта - сформировать устойчивое мышления и сознательное отношение к окружающей среде среди учеников и учениц 5-х классов. МХП воплощает подобный проект впервые, и планирует масштабировать его в регионах присутствия компании.

"Мы понимаем, что этот проект дает возможность детям расширить горизонты мышления, начать мыслить критически, анализировать информацию и использовать ее, свои новые знания для того, чтобы иметь возможность изменить свою жизнь, свое будущее, иметь положительное влияние на свое окружение - семью, общество, и таким образом, иметь возможность построить новую ответственную комфортную для жизни и развития страну. А для этого мы взяли за основу Глобальные Цели ООН-2030 - именно такой подход к развитию страны и жизни в целом мы в МХП разделяем. Мы - амбассадоры целей ООН-2030, и хотим, чтобы нас стало больше. Только так мы изменим страну к лучшему, только так мы сделаем так, чтобы в стране оставалась молодежь. Меняемся сами - меняем мир вокруг нас", - говорят в МХП.

Проект, который продлится 6 месяцев, предусматривает различные активности для школ и учительской общественности, учеников и учениц 5-х классов, их родителей. В рамках проекта предполагается проведение челленджев, вебинаров и лекций по таким темам: дизайн-мышление, здоровое питание, сохранение воды, правила дорожного движения и безопасность в Интернете, финансовая грамотность и забота об окружающей среде. В итоге, МХП выберет победителей проекта, которые получат поощрительные призы. Лучший опыт в рамках проекта будет переведен в онлайн-курс для учительского сообщества школ "Цели устойчивого развития: как интегрировать в обучение".

"17 Целей устойчивого развития (ЦУР) имеют свои показатели для преодоления бедности, неравенства и климатических изменений. В Украине утверждены национальные показатели и закреплена интеграция ЦУР в разработку всех программных документов. Мы начали с школьного образования, поэтому Центр "Развитие КСО" и МХП вводят пилотный проект в трех школах. Надеюсь, что через год практика будет распространена на все школы страны", - комментирует руководитель Центра "Развитие КСО" Марина Сапрыкина.

Дедлайн для подачи заявки на участие в проекте - 24 ноября 2020 года. Затем организаторы проекта отберут три школы, а результаты отбора будут объявлены 25 ноября.

"Основными критериями для отбора школ является мотивация школы, команда проекта и дальнейшие планы", - уточнили в МХП.

Сам проект стартует 30 ноября. Участие в нем бесплатное.