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Міжнародний суд ООН проведе слухання щодо позову України проти Росії 6-9 березня

Міжнародний суд ООН проведе слухання щодо позову України проти Росії 6-9 березня

Київ • УНН

 • 9001 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Міжнародний суд ООН проведе слухання щодо позову України проти Росії 6-9 березня. Про це йдеться у прес-релізі суду, передає УНН.

“Міжнародний суд ООН, головний судовий орган Організації Об’єднаний націй, проведе громадські слухання про застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (позов України проти Росії) з понеділка 6 березня до четверга 9 березня 2017 року в Палаці миру в Гаазі”, — йдеться у прес-релізі.

Як зазначається, слухання стосуватимуться прохань України про вжиття тимчасових заходів.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Як повідомляв УНН, за словами речника МЗС України Мар’яни Беци, попереднє рішення Міжнародного суду ООН про введення тимчасових заходів щодо Росії, спрямованих на запобігання порушення прав людини, може бути прийнято в найближчі місяці.

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