Международный суд ООН проведет слушания по иску Украины против России 6-9 марта

"Международный суд ООН, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проведет общественные слушания о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (иск Украины против России) с понедельника 6 марта до четверга 9 марта 2017 г. во Дворце мира в Гааге", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, слушания будут касаться просьб Украины о принятии временных мер.

Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщал УНН, по словам представителя МИД Украины Марьяны Бецы, предварительное решение Международного суда ООН о введении временных мер в отношении России, направленных на предотвращение нарушения прав человека, может быть принято в ближайшие месяцы.