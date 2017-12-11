Міжнародний союз біатлону понизив статус Союзу біатлоністів Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Виконавча рада Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) за підсумками засідання ухвалила рішення обмежити права Союзу біатлоністів Росії (СБР) на тлі розслідування про допінг, інформує УНН з посиланням на сайті IBU.
На засіданні було ухвалено, що Союз біатлоністів Росії став не повноправним членом IBU, а "тимчасовим". Організація, як і раніше, може безперешкодно заявляти спортсменів на старти і проводити міжнародні змагання в країні, проте тепер не матиме право голосу на конгресах IBU і буде платити тільки половину від членського внеску.
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Таким чином, IBU відреагувала на рішення МОКу щодо призупинення членства Олімпійського комітету Росії.
Зазначається, що IBU розгляне питання про відновлення Союзу біатлоністів Росії в правах не раніше кінця сезону-2017/18, а також при обов'язковому дотриманні трьох умов:
• МОК відновить в правах Олімпійський комітет Росії
• У випадку не порушення антидопінгових правил російськими біатлоністами після 1 січня 2017 роки (жодного випадку з вживанням допінгу)
• СБР буде повністю співпрацювати в будь-яких розслідуваннях по допінг-системі Сочі-2014, описаній в доповіді Річарда Макларена і зізнаннях Григорія Родченкова.
Додамо також, у разі порушення одного з трьох пунктів, Міжнародний союз біатлоністів може продовжити "тимчасове членство" СБР.