Международный союз биатлона снизил статус Союза биатлонистов России

На заседании было принято, что Союз биатлонистов России стал не полноправным членом IBU, а "временным". Организация, как и раньше, может беспрепятственно заявлять спортсменов на старты и проводить международные соревнования в стране, однако теперь не имеет право голоса на конгрессах IBU и будет платить только половину от членского взноса.

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Таким образом, IBU отреагировала на решение МОК о приостановлении членства Олимпийского комитета России.

Отмечается, что IBU рассмотрит вопрос о восстановлении Союза биатлонистов России в первых не раньше конца сезона-2017/18, а также при обязательном соблюдении трех условий:

• МОК восстановит в правах Олимпийский комитет России

• В случае нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами после 1 января 2017 годы (ни одного случая с употреблением допинга)

• СБР будет полностью сотрудничать в любых расследованиях по допинг-системе Сочи-2014, описанной в докладе Ричарда Макларена и признаниях Григория Родченкова.

Добавим также, в случае нарушения одного из трех пунктов, Международный союз биатлонистов может продолжить "временное членство" СБР.