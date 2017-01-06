Міжнародний флешмоб селфі в музеях відбудеться в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Україні 18 січня відбудеться міжнародний флешмоб музейних селфі, бажаючі зможуть сфотографуватися в будь-якому музеї заповідника “Софія Київська”. Про це повідомляється на сторінці Національного заповідника “Софія Київська” в Facebook, передає УНН.
“18 січня завітайте до одного з наших музеїв, сфотографуйтеся на фоні чи поруч з улюбленим експонатом Заповідника та опублікуйте його у Facebook із хештегом #MuseumSelfie. Найяскравіші селфі прикрасять нашу сторінку,” — йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що в Україні акція проходить вже втретє.