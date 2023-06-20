Міжнародний день йоги, Всесвітній день гуманізму, День жирафа. Які ще свята припадають на 21 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Сьогодні, 21 червня, відзначається Міжнародний день йоги. Подія буда започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 2014 році. Під час першого відзначення у 2015 році в одночасній йога-сесії, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса, взяли участь 35 тисяч мешканців нашої планети, пише УНН.
21 червня – це і Всесвітній день гуманізму. Був запроваджений Міжнародним гуманістичним та етичним союзом у 1986 році в Осло.
Мета цього дня – привернути увагу суспільства до вагомості гуманізму, підвищити обізнаності щодо гуманістичної філософської концепції, сприяти згуртуванню прибічників ідей гуманізму.
Ще сьогодні Всесвітній День Жирафа. Подія була започаткована організацією Giraffe Conservation Foundation.
У цей день людям нагадують, що через браконьєрство, військові дії, збільшення території сільськогосподарських земель популяція жирафів на планеті скоротилася на 40%.
Також 21 червня можна відзначити Міжнародний день скейтбордингу, всесвітній день гідрографії, Всесвітній день рукостискань, День селфі.
За церковним календарем 21 червня День пам’яті великомученика Феодора Стратилата.
Жив Феодор у ІІІ- ІV століттях в Азії.
Феодор був воєначальником. Вірував у Господа, проповідував християнство. Відмовився поклонитися язичницьким богам як того хотів імператор Ліциній. Розбив їхні коштовні статуї та роздав жебракам.
Це розлютило Ліцинія. Феодора схопили, катували та розіп’яли.
Іменини 21 червня святкують Федір, Феодосій, Феофан, Василь, Єфрем, Зосим, Іона, Костянтин, Павло.