Міжнародний день йоги, Всесвітній день гуманізму, День жирафа. Які ще свята припадають на 21 червня

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 16471 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 21223 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 30234 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 101394 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 173265 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 180730 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 140168 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137233 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87663 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94306 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.8м/с
32%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 14877 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 18497 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 22417 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 23509 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 17977 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 844 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 16399 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 180652 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 238214 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 386374 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 15216 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 20319 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 36610 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32983 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 140131 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Міжнародний день йоги, Всесвітній день гуманізму, День жирафа. Які ще свята припадають на 21 червня

Київ • УНН

 • 1363962 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Сьогодні, 21 червня, відзначається Міжнародний день йоги. Подія буда започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 2014 році. Під час першого відзначення у 2015 році в одночасній йога-сесії, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса, взяли участь 35 тисяч мешканців нашої планети, пише УНН.

Міжнародний день йоги, Всесвітній день гуманізму, День жирафа. Які ще свята припадають на 21 червня

21 червня – це і Всесвітній день гуманізму. Був запроваджений Міжнародним гуманістичним та етичним союзом у 1986 році в Осло.

Мета цього дня – привернути увагу суспільства до вагомості гуманізму, підвищити обізнаності щодо гуманістичної філософської концепції, сприяти згуртуванню прибічників ідей гуманізму.

Ще сьогодні Всесвітній День Жирафа. Подія була започаткована організацією Giraffe Conservation Foundation.

У цей день людям нагадують, що через браконьєрство, військові дії, збільшення території сільськогосподарських земель популяція жирафів на планеті скоротилася на 40%.

Також 21 червня можна відзначити Міжнародний день скейтбордингу, всесвітній день гідрографії, Всесвітній день рукостискань, День селфі.

За церковним календарем 21 червня День пам’яті великомученика Феодора Стратилата.
Жив Феодор у ІІІ- ІV століттях в Азії.

Феодор був воєначальником. Вірував у Господа, проповідував християнство. Відмовився поклонитися язичницьким богам як того хотів імператор Ліциній. Розбив їхні коштовні статуї та роздав жебракам.

Це розлютило Ліцинія. Феодора схопили, катували та розіп’яли.

Іменини 21 червня святкують Федір, Феодосій, Феофан, Василь, Єфрем, Зосим, Іона, Костянтин, Павло.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74