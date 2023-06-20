Международный день йоги, Всемирный день гуманизма, День жирафа. Какие еще праздники приходятся на 21 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Сегодня, 21 июня, отмечается Международный день йоги. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2014 году. Во время первого празднования в 2015 году в одновременной йога-сессии, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса, приняли участие 35 тысяч жителей нашей планеты, пишет УНН.
21 июня – это и Всемирный день гуманизма. Был введен Международным гуманистическим и этическим союзом в 1986 году в Осло.
Цель этого дня – привлечь внимание общества к значимости гуманизма, повысить осведомленность о гуманистической философской концепции, способствовать сплочению сторонников идей гуманизма.
Еще сегодня Всемирный День Жирафа. Событие было основано организацией Giraffe Conservation Foundation.
В этот день людям напоминают, что из-за браконьерства, военных действий, увеличения территории сельскохозяйственных земель популяция жирафов на планете сократилась на 40%.
Также 21 июня можно отметить Международный день скейтбординга, всемирный день гидрографии, Всемирный день рукопожатий, День селфи.
По церковному календарю 21 июня День памяти великомученика Феодора Стратилата.
Жил Феодор в ІІІ- ІѴ веках в Азии.
Феодор был военачальником. Веровал в Господа, проповедовал христианство. Отказался поклониться языческим богам как того хотел император Лициний. Разбил их ценные статуи и раздал нищим.
Это разозлило Лициния. Феодора схватили, пытали и распяли’.
Именины 21 июня празднуют Федор, Феодосий, Феофан, Василий, Ефрем, Зосима, Иона, Константин, Павел.