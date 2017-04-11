Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів відзначили у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні у Львові відбулися заходи до Міжнародного дня визволення в’язнів нацистських концтаборів. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Пам’ятні урочистості розпочалися на території Цитаделі, колишнього нацистського табору Шталаг-328. Під час Другої світової війни в ньому перебувало до 500 тис. військовополонених різних національностей, кожен четвертий з яких — українець. Понад 150 тисяч в’язнів тут загинуло і до цього часу лежать у братських могилах на території Цитаделі.
До Цитаделі помолитись, покласти квіти та запалити лампадки прийшло близько двохсот львів’ян. Представники християнських конфесій провели панахиди.
Заходи з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів нацистських концтаборів пройшли також на території колишнього Львівського гетто та Янівського табору.
Нагадаємо, 10 квітня урочисті заходи з нагоди 73 річниці звільнення міста від окупантів пройшли в Одесі.