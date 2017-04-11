Международный день освобождения узников нацистских концлагерей отметили во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня во Львове прошли мероприятия к Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Памятные торжества начались на территории Цитадели, бывшего нацистского лагеря Шталаг-328. Во время Второй мировой войны в нем находилось до 500 тыс. Военнопленных разных национальностей, каждый четвертый из которых - украинец. Более 150 тыс. заключенных здесь погибли и до сих пор лежат в братских могилах на территории Цитадели.
К Цитадели помолиться, возложить цветы и зажечь лампадки пришло около двухсот львовян. Представители христианских конфессий провели панихиды.
Мероприятия по случаю Международного дня освобождения узников нацистских концлагерей прошли также на территории бывшего Львовского гетто и Яновского лагеря.
Напомним, 10 апреля торжественные мероприятия по случаю 73 годовщины освобождения города от оккупантов прошли в Одессе .