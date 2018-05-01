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Міжнародний день праці: що потрібно знати про свято

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні в Україні відзначають День праці. 1 травня оголошено вихідним днем, передає УНН.

Міжнародний день праці: що потрібно знати про свято

Міжнародний день праці відзначають у 143 країнах безпосередньо 1 травня або у перший понеділок травня.

День праці почали відзначати на знак пам’яті про робітничі протести в Чикаґо, які почалися 1 травня 1886 року. Того дня розпочалися багатотисячні протести робітників найбільших промислових центрів США, які вимагали впровадження 8-годинного робочого дня. Страйки і демонстрації закінчувалися сутичками з поліцією. Жертви були як серед правоохоронців, так і страйкарів.

Аналогічні страйки відбулись і 1877 та на початку 1880-х років, але вони вже мали більш мирний характер.

У 1888 з’їзд Американської федерації праці у Сент-Луїсі оголосив 1 травня Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників.

14 липня 1889 на II (Паризькому) конгресі II Інтернаціоналу було ухвалене рішення про проведення 1 травня щорічних демонстрацій на згадку про виступ робочих Чикаго.

Вперше день міжнародної солідарності трудящих відзначили в 1890 році в Австро-Угорщині, Бельгії, Німеччини, Данії, Іспанії, Італії, США, Норвегії, Франції, Швеції та низці інших країн.

З середини 1890-х років на травневих демонстраціях почали проголошуватися вимоги покращення життєвих умов, заклики до міжнародної солідарності й боротьби проти мілітаризму та війни.

В радянських умовах першотравневі демонстрації набули офіціозно-політичного характеру — на відміну від західних країн, де вони перетворилися в карнавальні дійства.

Тепер в Україні 1 Травня відзначається як свято весни і праці. Зокрема, у 2017 році Верховна Рада внесла зміни до статті 73 Кодексу законів про працю, відповідно до яких “День міжнародної солідарності трудящих” перейменували на “День праці”.

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня 2018 року, в Києві проведуть мітинг з нагоди відзначення Дня праці — 1 Травня.

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