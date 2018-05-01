Международный день труда: что нужно знать о празднике

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 1202 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 14579 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 45064 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 90538 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 68935 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 114169 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 179436 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 272982 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202037 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 269264 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 98246 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 90948 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 86574 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 67242 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 68839 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 33914 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 69304 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 360198 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 325162 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 409793 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 5184 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 19402 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 25961 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 61994 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 269259 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Международный день труда: что нужно знать о празднике

Киев • УНН

 • 23289 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня в Украине отмечают День труда. 1 мая объявлено выходным днем, передает УНН.

Международный день труда: что нужно знать о празднике

Международный день труда отмечают в 143 странах непосредственно 1 мая или в первый понедельник мая.

День труда начали отмечать в память о рабочих протестах в Чикаго, которые начались 1 мая 1886 года. В тот день начались многотысячные протесты рабочих крупнейших промышленных центров США, которые требовали введения 8-часового рабочего дня. Забастовки и демонстрации заканчивались столкновениями с полицией. Жертвы были как среди правоохранителей, так и забастовщиков.

Аналогичные забастовки произошли и 1877 году и в начале 1880-х годов, но они уже имели более мирный характер.

В 1888 году съезд Американской федерации труда в Сент-Луисе объявил 1 мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

14 июля 1889 года на II (Парижском) конгрессе II Интернационала было принято решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций в память о выступлении рабочих Чикаго.

Впервые день международной солидарности трудящихся отметили в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и ряде других стран.

С середины 1890-х годов на майских демонстрациях начали провозглашаться требования улучшения жизненных условий, призывы к международной солидарности и борьбы против милитаризма и войны.

В советских условиях первомайские демонстрации приобрели официозно-политический характер — в отличие от западных стран, где они превратились в карнавальные действа.

Теперь в Украине 1 Мая отмечается как праздник весны и труда. В частности, в 2017 году Верховная Рада внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде, согласно которым “День международной солидарности трудящихся” переименовали в “День труда”.

Напомним, сегодня, 1 мая 2018 года, в Киеве проведут митинг по случаю Дня труда — 1 Мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$223.38
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85