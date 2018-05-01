Международный день труда: что нужно знать о празднике

Международный день труда отмечают в 143 странах непосредственно 1 мая или в первый понедельник мая.

День труда начали отмечать в память о рабочих протестах в Чикаго, которые начались 1 мая 1886 года. В тот день начались многотысячные протесты рабочих крупнейших промышленных центров США, которые требовали введения 8-часового рабочего дня. Забастовки и демонстрации заканчивались столкновениями с полицией. Жертвы были как среди правоохранителей, так и забастовщиков.

Аналогичные забастовки произошли и 1877 году и в начале 1880-х годов, но они уже имели более мирный характер.

В 1888 году съезд Американской федерации труда в Сент-Луисе объявил 1 мая Днем общенациональной борьбы за права рабочих.

14 июля 1889 года на II (Парижском) конгрессе II Интернационала было принято решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций в память о выступлении рабочих Чикаго.

Впервые день международной солидарности трудящихся отметили в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и ряде других стран.

С середины 1890-х годов на майских демонстрациях начали провозглашаться требования улучшения жизненных условий, призывы к международной солидарности и борьбы против милитаризма и войны.

В советских условиях первомайские демонстрации приобрели официозно-политический характер — в отличие от западных стран, где они превратились в карнавальные действа.

Теперь в Украине 1 Мая отмечается как праздник весны и труда. В частности, в 2017 году Верховная Рада внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде, согласно которым “День международной солидарности трудящихся” переименовали в “День труда”.

Напомним, сегодня, 1 мая 2018 года, в Киеве проведут митинг по случаю Дня труда — 1 Мая.