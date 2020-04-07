Міжнародні резерви України в березні зменшилися на 7,8%

ukru
14:22 • 24145 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 104806 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 111008 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 120834 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 136267 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 132365 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 175042 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142758 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148765 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149007 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 120352 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 79095 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 64744 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 63161 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 61963 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 104816 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 111011 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 120838 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 136271 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 132368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 10184 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 23615 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 59267 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 109737 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110007 перегляди
Актуальне
Міжнародні резерви України в березні зменшилися на 7,8%

Міжнародні резерви України в березні зменшилися на 7,8%

Київ • УНН

 • 20936 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міжнародні резерви України становили 24,9 млрд дол. США за підсумками березня, зменшившись за місяць на 7,8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Станом на 1 квітня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 24 923,7 млн дол. США (в еквіваленті). Після зростання у січні-лютому в березні вони зменшилися на 7,8% і повернулися до рівня, близького до показників початку року", - повідомили у Нацбанку.

Зменшення міжнародних резервів упродовж березня у НБУ пояснили "насамперед значними обсягами валютних інтервенцій Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних курсових коливань через ажіотажний попит на валюту з боку бізнесу та населення".

Загалом динаміку резервів упродовж місяця, за даними регулятора, визначали такі чинники:

  • по-перше, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. У березні обсяг валютних надходжень від експорту зберігався на стабільному рівні, однак попит на валюту з боку бізнесу та населення значно зріс через ажіотаж навколо поширення коронавірусу в Україні та у світі. Для згладжування надмірних курсових коливань і недопущення погіршення девальваційних та інфляційних очікувань Національний банк зберігав активну присутність на міжбанківському валютному ринку. Чистий продаж валюти Національним банком у березні сягнув 2 189,6 млн дол. США. Ці інтервенції дали змогу задовольнити попит бізнесу та громадян. Наприкінці місяця ситуація на валютному ринку нормалізувалася, а Національний банк навіть повернувся до інтервенцій із купівлі валюти. Загалом НБУ продав 2 453,6 млн дол. США, а купив – 264,0 млн дол. США;
  • по-друге, операції уряду з управління державним боргом. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 1124,3 млн дол. США (в еквіваленті). З них 536,7 млн дол. США сплачено за облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП), 409,3 млн дол. США – за зобов’язаннями уряду України та Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду. Решта коштів сплачена за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями. Ці витрати з резервів були врівноважені новими надходженнями на користь уряду. Упродовж місяця уряд України залучив 873,2 млн дол. США та 276,9 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у іноземній валюті;
  • по-третє, переоцінка фінансових інструментів (внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) та інші операції Національного банку, внаслідок яких резерви зросли на 16,6 млн дол. США (в еквіваленті).

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - вказали у НБУ.

При цьому у НБУ уточнили, що на 1 березня 2020 року міжнародні резерви України за уточненими даними становили 27 042,4 млн дол. США (в еквіваленті). Це на 419,6 млн дол. США більше, ніж у попередніх даних, опублікованих на початку місяця. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$236.43
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,122.80
S&P 500
$5,701.35
Газ TTF
$43.35
Золото
$3,048.50
Ethereum
$2,003.73