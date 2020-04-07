Міжнародні резерви України в березні зменшилися на 7,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міжнародні резерви України становили 24,9 млрд дол. США за підсумками березня, зменшившись за місяць на 7,8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Станом на 1 квітня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 24 923,7 млн дол. США (в еквіваленті). Після зростання у січні-лютому в березні вони зменшилися на 7,8% і повернулися до рівня, близького до показників початку року", - повідомили у Нацбанку.
Зменшення міжнародних резервів упродовж березня у НБУ пояснили "насамперед значними обсягами валютних інтервенцій Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних курсових коливань через ажіотажний попит на валюту з боку бізнесу та населення".
Загалом динаміку резервів упродовж місяця, за даними регулятора, визначали такі чинники:
-
- по-перше, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. У березні обсяг валютних надходжень від експорту зберігався на стабільному рівні, однак попит на валюту з боку бізнесу та населення значно зріс через ажіотаж навколо поширення коронавірусу в Україні та у світі. Для згладжування надмірних курсових коливань і недопущення погіршення девальваційних та інфляційних очікувань Національний банк зберігав активну присутність на міжбанківському валютному ринку. Чистий продаж валюти Національним банком у березні сягнув 2 189,6 млн дол. США. Ці інтервенції дали змогу задовольнити попит бізнесу та громадян. Наприкінці місяця ситуація на валютному ринку нормалізувалася, а Національний банк навіть повернувся до інтервенцій із купівлі валюти. Загалом НБУ продав 2 453,6 млн дол. США, а купив – 264,0 млн дол. США;
-
- по-друге, операції уряду з управління державним боргом. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 1124,3 млн дол. США (в еквіваленті). З них 536,7 млн дол. США сплачено за облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП), 409,3 млн дол. США – за зобов’язаннями уряду України та Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду. Решта коштів сплачена за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями. Ці витрати з резервів були врівноважені новими надходженнями на користь уряду. Упродовж місяця уряд України залучив 873,2 млн дол. США та 276,9 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у іноземній валюті;
-
- по-третє, переоцінка фінансових інструментів (внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) та інші операції Національного банку, внаслідок яких резерви зросли на 16,6 млн дол. США (в еквіваленті).
-
"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - вказали у НБУ.
При цьому у НБУ уточнили, що на 1 березня 2020 року міжнародні резерви України за уточненими даними становили 27 042,4 млн дол. США (в еквіваленті). Це на 419,6 млн дол. США більше, ніж у попередніх даних, опублікованих на початку місяця.