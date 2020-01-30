Міжнародні резерви у 2020 році перевищать 29 млрд доларів – НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк України прогнозує, що у 2020 році міжнародні резерви перевищать 29 млрд доларів США і продовжать збільшуватися. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
"У 2020 році вони перевищать 29 млрд доларів США і продовжать збільшуватися у 2021-2022 роках", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до прогнозу, резерви зростатимуть завдяки новій програмі з МВФ, офіційним залученням та збереженням інтересу нерезидентів до державних цінних паперів у гривні.
Як повідомлялося в УНН, Національний банк України знизив облікову ставку до 11%.