Міжнародні партнери не визнають вибори президента Росії в окупованому Криму – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Єдиним Президентом, якого будуть обирати громадяни Криму, буде Президент України. Про це заявив Президент Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.
“Звичайно, що ми спостерігаємо і незаконні вибори — вибори президента Російської федерації. Незаконні на території окупованого Криму”, — підкреслив Президент Петро Порошенко у коментарі під час державного візиту до Держави Кувейт.
Президент повідомив, що останні декілька днів мав інтенсивні міжнародні контакти.
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“І ми отримали запевнення щодо невизнання виборів президента Росії в Криму”, — підкреслив він.
“І єдиний Президент, якого буде обирати Крим, буде Президент України. Я з цього приводу не маю жодного сумніву”, — наголосив Петро Порошенко.