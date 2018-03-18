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Міжнародні партнери не визнають вибори президента Росії в окупованому Криму – Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Єдиним Президентом, якого будуть обирати громадяни Криму, буде Президент України. Про це заявив Президент Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

“Звичайно, що ми спостерігаємо і незаконні вибори — вибори президента Російської федерації. Незаконні на території окупованого Криму”, — підкреслив Президент Петро Порошенко у коментарі під час державного візиту до Держави Кувейт.

Президент повідомив, що останні декілька днів мав інтенсивні міжнародні контакти.

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“І ми отримали запевнення щодо невизнання виборів президента Росії в Криму”, — підкреслив він.

“І єдиний Президент, якого буде обирати Крим, буде Президент України. Я з цього приводу не маю жодного сумніву”, — наголосив Петро Порошенко.

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