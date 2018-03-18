Международные партнеры не признают выборы президента России в оккупированном Крыму - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Единственным президентом, которого будут выбирать граждане Крыма, будет Президент Украины. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, передает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.
"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы - выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", - подчеркнул Президент Петр Порошенко в комментарии во время государственного визита в Государство Кувейт.
Президент сообщил, что последние несколько дней были интенсивные международные контакты.
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"И мы получили заверения о непризнании выборов президента России в Крыму", - подчеркнул он.
"И единственный Президент, которого будет выбирать Крым, будет Президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", - подчеркнул Петр Порошенко.