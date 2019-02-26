Міжнародні організації можуть вплинути на заборону діяльності ПЦУ на окупованих територіях Донеччини - Зоря

“Ми, власне, вживаємо ті засоби, які можливі, щоб захистити священиків. В цій ситуації єдиний можливий спосіб захисту – це міжнародний вплив. Цілком очевидно, що тільки через відповідні міжнародні механізми, ті від кого залежать ухвалення відповідних рішень можуть змінити свою позицію”, - розповів він.

Як повідомляв УНН, на тимчасово окупованих територіях Донеччини з 1 березня окупанти можуть повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.

До слова Епіфаній вже звернувся із проханням до ОБСЄ, країн-гарантів "Мінського процесу", до Європейського Союзу, до міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на ситуацію та не допустити катастрофічного розвитку подій.

Раніше УНН повідомляв, станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП.



