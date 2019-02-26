Международные организации могут повлиять на запрет деятельности ПЦУ на оккупированных территориях Донецкой области - Зоря
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Только международное влияние сможет изменить решение оккупантов о конфискации имущества общин и депортации священников Православной церкви Украины с подконтрольной так называемой "ДНР" территории. Об этом корреспонденту УНН рассказал архиепископ Черниговской и Нежинской Православной Церкви Украины Евстратий (Зоря).
"Мы, собственно, употребляем те средства, которые возможны, чтобы защитить священников. В этой ситуации единственно возможный способ защиты - это международное влияние. Вполне очевидно, что только через соответствующие международные механизмы, те от кого зависят принятия соответствующих решений могут изменить свою позицию", - рассказал он.
Как сообщал УНН, на временно оккупированных территориях Донецкой области с 1 марта оккупанты могут полностью запретить деятельность общин и священнослужителей Православной церкви Украины.
К слову Епифаний уже обратился с просьбой к ОБСЕ, стран-гарантов "Минского процесса", в Европейский Союз, с международными и межконфессиональных институтов с призывом повлиять на ситуацию и не допустить катастрофического развития событий.
Ранее УНН сообщал, по состоянию на 25 февраля к Православной церкви Украины перешло 354 приходских храмов УПЦ МП.