Міжбанк закрився на рівні 27,17/27,19 грн за долар

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У п'ятницю на ринку експертного форекса за прямими заявками юридичних осіб ціни на американську валюту знизилися, передає УНН із посиланням на IBC.ua.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 27,1500/27,3000. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 27,1700/27,1850.

Рубльовий ринок відкрився котируванням 0,4502/0,4530. До закриття торгів ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,4530/0,4535. В Росії курс долар-російський рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 60,1234 (-0,4250).

На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0660/1,0770.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 28,9718/29,1400. До закриття торгів ціни на євро становили — 29,0095/29,0310.

Як повідомляв УНН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги подоллару США відкрилися такими котируваннями — 27,15/27,30 грн за долар.

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