Межбанк закрылся на уровне 27,17 / 27,19 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В пятницу на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту снизились, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по долару США открылись котировками 27,1500 / 27,3000. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 27,1700 / 27,1850.
Рублевый рынок открылся котировками 0,4502 / 0,4530. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,4530 / 0,4535. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 60,1234 (-0,4250).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0660 / 1,0770.
Рынок евро-гривна открылся котировками 28,9718 / 29,1400. К закрытию торгов цены на евро составляли - 29,0095 / 29,0310.
Как сообщал УНН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги подоллару США открылись следующими котировками - 27,15 / 27,30 грн за доллар.