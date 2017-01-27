Межбанк закрылся на уровне 27,17 / 27,19 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по долару США открылись котировками 27,1500 / 27,3000. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 27,1700 / 27,1850.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4502 / 0,4530. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,4530 / 0,4535. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 60,1234 (-0,4250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0660 / 1,0770.

Рынок евро-гривна открылся котировками 28,9718 / 29,1400. К закрытию торгов цены на евро составляли - 29,0095 / 29,0310.

Как сообщал УНН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги подоллару США открылись следующими котировками - 27,15 / 27,30 грн за доллар.