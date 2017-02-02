Міжбанк закрився на рівні 26.83/26.90 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У четвер на ринку експертного форекса за прямими заявками юридичних осіб ціни на американську валюту знизились, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 26.9300/27.0000. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 26,8300/26.9000.
Рубльовий ринок відкрився котируванням 0.4489/0.4503. До закриття торгів ціни зросли 0,4498/0,4512.. В Росії курс долар-російський рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 59.8222 (-0.5000).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сконцентрувались в діапазоні 1,0765/1,0820.
Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 29.0521/29.1330. До закриття торгів ціни на євро становили — 28,9950/29,0760.