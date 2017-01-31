Міжбанк відкрився на рівні 27,05/27,11 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 27,0500/27,1100 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0.4493/0.4506, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 28.9651/29.0348.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1.0693/1.0695.
Як повідомляв УНН, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.5000/27.6000 (знизився на 0,72%);
євро-гривня — 29.3000/29.5000 (знизився на 0,84%);
рубль-гривня — 0.4520/0.4595 (знизився на 0,49%).