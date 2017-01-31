Межбанк открылся на уровне 27,05/27,11 грн за доллар

Цены на российскую валюту составили 0.4493/0.4506, котировки по евро-гривне установились на уровне 28.9651/29.0348.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1.0693/1.0695.



Как сообщал УНН, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 27.5000/27.6000 (снизился на 0,72%);

евро-гривна - 29.3000/29.5000 (снизился на 0,84%);

рубль-гривна - 0.4520/0.4595 (снизился на 0,49%).