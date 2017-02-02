Міжбанк відкрився на рівні 26,93/27,00 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 26,93/27,00 грн за долар, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Ціни на російську валюту становили 0.4489/0.4503, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 29.0521/29.1330.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1.0792/1.0794.
Як повідомляв УНН, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.5000/27.6500 (піднявся на 0.09%);
євро-гривня — 29.4000/29.8500 (піднявся на 0.08%);
рубль-гривня — 0.4505/0.4610 (піднявся на 0.50%).