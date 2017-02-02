Межбанк открылся на уровне 26,93/27,00 грн за доллар

Цены на российскую валюту составили 0.4489/0.4503, котировки по евро-гривне установились на уровне 29.0521/29.1330.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1.0792/1.0794.

Как сообщал УНН, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 27.5000/27.6500 (поднялся на 0.09%);

евро-гривна - 29.4000/29.8500 (поднялся на 0.08%);

рубль-гривна - 0.4505/0.4610 (поднялся на 0.50%).