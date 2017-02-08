Міжбанк відкрився на рівні 26,90/27,00 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 26,90/27,00 грн за долар, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Ціни на російську валюту становили 0.4514/0.4534, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 28.6593/28.7712.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1.0660/1.0662.
Як повідомляв УНН, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.4500/27.5500 (знизився на −0.18%);
євро-гривня — 29.1000/29.5000 (знизився на −0.51%);
рубль-гривня — 0.4545/0.4625 (знизився на −0.81%).