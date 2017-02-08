Межбанк открылся на уровне 26.90/27.00 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 26.90/27.00 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Цены на российскую валюту составили 0.4514/0.4534, котировки по евро-гривне установились на уровне 28.6593/28.7712.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1.0660/1.0662.
Как сообщал УНН, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27.4500/27.5500 (снизился на -0.18%);
евро-гривна - 29.1000/29.5000 (снизился на -0.51%);
рубль-гривна - 0.4545/0.4625 (снизился на -0.81%).