Міжбанк відкрився на рівні 25,55/25,58 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,55/25,58 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,4003/0,4010, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 28,2555/28,2965.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,1059/1,1061.
Як повідомляв УНН, 7 листопада міжбанк відкрився на рівні 25,55/25,60 грн за долар.