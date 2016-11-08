Межбанк открылся на уровне 25,55/25,58 грн за доллар

Цены на российскую валюту составили 0,4003/0,4010, котировки по евро-гривне установились на уровне 28,2555/28,2965.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,1059/1,1061.

Как сообщал УНН, 7 ноября межбанк открылся на уровне 25,55/25,60 грн за доллар.