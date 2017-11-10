Між президентами України і Польщі налагоджений позитивний діалог - Геращенко

"Під час дуже теплої і дуже конструктивної зустрічі президентів України і Польщі у Нью-Йорку у вересні на полях саміту 72-ї Генасамблеї ООН вони домовилися про такий до кінця року візит польського президента до України", - сказала вона.

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Геращенко зауважила: "Звичайно, останні події, ми бачимо, накладають такі певні нюанси на порядок денний, і це добре, що президенти на своєму рівні зблизять позиції в цьому питанні, я впевнена, тому що в них є особистий людський діалог і вони особисто намагаються працювати на зближення близьких країн, які завжди підтримують один одного, а не на розкол".

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда закликав Президента України Петра Порошенко проконтролювати те, щоб в українській владі не було людей, які мають антипольські погляди.