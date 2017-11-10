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Между президентами Украины и Польши налажен позитивный диалог - Геращенко

Между президентами Украины и Польши налажен позитивный диалог - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 10362 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Между президентами Украины и Польши налажен позитивный диалог. Об этом в эксклюзивном эфире "5 канала" заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Во время очень теплой и очень конструктивной встречи президентов Украины и Польши в Нью-Йорке в сентябре на полях саммита 72-й Генассамблеи ООН они договорились о таком до конца года визит польского президента в Украину", - сказала она.

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Геращенко отметила: "Конечно, последние события, мы видим, накладывают такие определенные нюансы в повестку дня, и это хорошо, что президенты на своем уровне сблизят позиции в этом вопросе, я уверена, потому что у них есть личный человеческий диалог и они лично пытаются работать на сближение близких стран, которые всегда поддерживают друг друга, а не на раскол ".

Напомним, Президент Польши Дуда призвал Президента Украины Петра Порошенко проконтролировать, чтобы в украинской власти не было людей, которые имеют антипольские взгляды .

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