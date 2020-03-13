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Миємо руки та зберігаємо спокій: нагадуємо основні рекомендації із захисту від коронавірусу

Київ • УНН

 • 41155 перегляди

Не зайвим буде пам’ятати основні правила безпеки 

В Україні зафіксовано три випадки зараження коронавірусом. УНН нагадує основні рекомендації медиків, які допоможуть зберегти здоров’я.

1. Не торкайтеся до потенційно контамінованих вірусом поверхонь, зокрема до тварин, у регіонах із виявленими випадками інфікування.

2. Ретельно і часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком.

Миття рук з милом:
• тривалість процедури — 20–40 с;
• вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою;
• обов’язкова процедура, якщо руки видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук.

Обробка рук спиртовмісним антисептиком:
• спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину (інші засоби, що реалізують як "антисептик для рук", наприклад, настій ромашки або розчини із 40% вмістом спирту, не є такими);
• антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 "пшиків" кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню);
• тривалість обробки — близько 30 с;
• особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду).

3. Уникайте скупчення людей.

4. Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома і зверніться до лікаря. Заздалегідь повідомте його, якщо були у Китаї чи в інших країнах, де активно поширюється вірус.

5. Використовуйте захисну маску: • обов’язково — якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить); • якщо перебуваєте у місцях великого скупчення людей — з метою додаткового захисту. Використовуйте маску правильно: • вона має покривати ніс і рот; • вона має щільно прилягати, без відступів по краях; • заміняйте маску, щойно вона стала вологою; • не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком; • заміняйте маску щочотири години; • не використовуйте маску повторно.

6. Якщо ви бачите людину, яка виглядає хворою, тримайте дистанцію в 1 метр.

7. Намагайтесь не чіпати руками очі й ніс. Адже саме руки переносять інфекцію, контактуючи з різними поверхнями.

8. Прикривайте рот і ніс при чханні, але не рукою. Намагайтесь використовувати серветки, що можна буде миттєво викинути.

9. Уникайте споживання сирих тваринних продуктів і страв без належної термообробки, обережно поводьтеся із сирими м’ясом, молоком чи органами тварин, щоб уникнути перехресного забруднення. Готуйте та зберігайте їжу на різних поверхнях.

10. Не вірте в інформацію, що вакцину від коронавірусу можна купити. Якщо подібний засіб вам хтось пропонує, ймовірніше за все – це шахраї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС закликали не вірити інтернет-аферистам, які пропонують ліки проти коронавірусу 

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