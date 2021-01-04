Міцна дружба: алкоголь, який мало хто подумав би додати до кави, а дарма

Готуючи каву з міцним алкоголем, варто пам’ятати кілька правил: бажано використовувати каву, приготовану за допомогою кавомашини, а не джезви. Таким чином вона буде концентрованішою. А ось сорт обирайте собі до смаку. Головне - щоб кава була високої якості і сильно обжареною. Серед міцного алкоголю краще виключити додавання до кави вермутів, солодких фруктових лікерів і джинів.

Кава з горілкою – "Карск"

Цей простий коктейль був приготований у Норвегії на початку 1880-х років і завоював швидко популярність на всьому Скандинавському півострові. У перекладі з давньоскандинавського діалекту назва коктейлю перекладається як "той, що дає енергію".

Склад:

▪️ міцна кава - 60 мл;

▪️ горілка Prime - 60 мл;

▪️ цукор - 1-2 кубики;

▪️ монета.

Приготування: у кавову чашку поміститу цукор і чисту монету (це традиція) і наливати каву до того моменту, поки монети не стане видно. Потім наливати горілку до того моменту, поки монету знову стане видно. Так цей коктейль і досі готують з 1795 року.

Кава з текілою – "по-мексиканськи"

Склад:

▪️ міцна кава – 80 мл;

▪️ біла текіла - 30 мл;

▪️ какао-лікер – 30 мл;

▪️ вершки високої жирності – 30 мл.

Приготування: вилити у келих текілу, додати гарячу каву. Помістити зверху збиті вершки й аккуратно влити какао-лікер.

Кава з ромом – "Фарисей"

Цей простий коктейль було вигадано ще у 19 столітті у північній частині Німеччини. За легендою, пастор одного маленького містечка ввів заборону на алкоголь, і місцеві приховано додавали у каву ром, а зверху клали високу "шапку" збитих вершків, щоб перебити запах алкоголю. На одному з місцевих свят пастор все-таки ковтнув з чужої чашки й обурено вигукнув: "О, фарисеї!". Так ця кава й отримала свою назву.

Склад:

▪️ міцна чорна кава – 100 мл;

▪️ коричневий ром – 40 мл;

▪️ цукор – 2-3 шматочки;

▪️ вершки високої жирності.

Приготування: у підігріту склянку чи велику чашку покласти цукор і влити ром. Додати каву й перемішати. Зверху на поверхню напою акуратно ложкою викласти збиті вершки. Смачного!