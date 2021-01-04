Міцна дружба: алкоголь, який мало хто подумав би додати до кави, а дарма

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 6176 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 18461 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 43229 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 91570 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 177760 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 205954 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 180493 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171633 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115506 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89795 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
68%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 84461 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 101495 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 18946 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44995 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 24602 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 9226 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 205359 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 236730 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 325435 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 487539 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 5900 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 9102 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 45310 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48303 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52658 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Міцна дружба: алкоголь, який мало хто подумав би додати до кави, а дарма

Київ • УНН

 • 29523 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Взимку немає кращого способу збадьоритись, ніж випити ароматної кави. А якщо додати зовсім трохи міцного алкоголю – можна ще й непогано зігрітись зимовою дниною. І якщо ірландською кавою нікого не здивуєш, то експерти алкогольного бренду Prime розповіли УНН про три неочікувані поєднання міцного алкоголю й кави, які припадуть до душі кожному.

Міцна дружба: алкоголь, який мало хто подумав би додати до кави, а дарма

Готуючи каву з міцним алкоголем, варто пам’ятати кілька правил: бажано використовувати каву, приготовану за допомогою кавомашини, а не джезви. Таким чином вона буде концентрованішою. А ось сорт обирайте собі до смаку. Головне - щоб кава була високої якості і сильно обжареною. Серед міцного алкоголю краще виключити додавання до кави вермутів, солодких фруктових лікерів і джинів.

Кава з горілкою – "Карск"

Цей простий коктейль був приготований у Норвегії на початку 1880-х років і завоював швидко популярність на всьому Скандинавському півострові. У перекладі з давньоскандинавського діалекту назва коктейлю перекладається як "той, що дає енергію".

Склад:

▪️ міцна кава - 60 мл;
▪️ горілка Prime - 60 мл;
▪️ цукор - 1-2 кубики;
▪️ монета.

Приготування: у кавову чашку поміститу цукор і чисту монету (це традиція) і наливати каву до того моменту, поки монети не стане видно. Потім наливати горілку до того моменту, поки монету знову стане видно. Так цей коктейль і досі готують з 1795 року.

Кава з текілою – "по-мексиканськи"

Склад:

▪️ міцна кава – 80 мл;
▪️ біла текіла - 30 мл;
▪️ какао-лікер – 30 мл;
▪️ вершки високої жирності – 30 мл.

Приготування: вилити у келих текілу, додати гарячу каву. Помістити зверху збиті вершки й аккуратно влити какао-лікер.

Кава з ромом – "Фарисей"

Цей простий коктейль було вигадано ще у 19 столітті у північній частині Німеччини. За легендою, пастор одного маленького містечка ввів заборону на алкоголь, і місцеві приховано додавали у каву ром, а зверху клали високу "шапку" збитих вершків, щоб перебити запах алкоголю. На одному з місцевих свят пастор все-таки ковтнув з чужої чашки й обурено вигукнув: "О, фарисеї!". Так ця кава й отримала свою назву.

Склад:

▪️ міцна чорна кава – 100 мл;
▪️ коричневий ром – 40 мл;
▪️ цукор – 2-3 шматочки;
▪️ вершки високої жирності.

Приготування: у підігріту склянку чи велику чашку покласти цукор і влити ром. Додати каву й перемішати. Зверху на поверхню напою акуратно ложкою викласти збиті вершки. Смачного!

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26