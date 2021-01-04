Крепкая дружба: алкоголь, который мало кто подумал бы добавить в кофе, а зря

КИЕВ. 4 января. УНН. Зимой нет лучшего способа взбодриться, чем выпить ароматного кофе. А если добавить совсем немного крепкого алкоголя - можно еще и неплохо согреться в зимний день. И если ирландским кофе никого не удивишь, то эксперты алкогольного бренда Prime рассказали УНН о трех неожиданных сочетаниях крепкого алкоголя и кофе, которые придутся по душе каждому.