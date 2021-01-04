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Крепкая дружба: алкоголь, который мало кто подумал бы добавить в кофе, а зря

Киев • УНН

 • 29523 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Зимой нет лучшего способа взбодриться, чем выпить ароматного кофе. А если добавить совсем немного крепкого алкоголя - можно еще и неплохо согреться в зимний день. И если ирландским кофе никого не удивишь, то эксперты алкогольного бренда Prime рассказали УНН о трех неожиданных сочетаниях крепкого алкоголя и кофе, которые придутся по душе каждому.

Крепкая дружба: алкоголь, который мало кто подумал бы добавить в кофе, а зря

Готовя кофе с крепким алкоголем, следует помнить несколько правил: желательно использовать кофе, приготовленный с помощью кофемашины, а не джезвы. Таким образом она будет концентрированнее. А вот сорт выбирайте себе по вкусу. Главное - чтобы кофе был высокого качества и сильно обжарен. Среди крепкого алкоголя лучше исключить добавление в кофе вермутов, сладких фруктовых ликеров и джиннов.

Кофе с водкой - "Карск"

Этот простой коктейль был приготовлен в Норвегии в начале 1880-х годов и завоевал быстро популярность на всем Скандинавском полуострове. В переводе с древнескандинавского диалекта название коктейля переводится как "дающий энергию".

Состав:

▪️ крепкий кофе - 60 мл;
▪️ водка Prime - 60 мл;
▪️ сахар - 1-2 кубика;
▪️ монета.

Приготовление: в кофейную чашку поместить сахар и чистую монету (это традиция) и наливать кофе до того момента, пока монеты не станет видно. Затем наливать водку до того момента, пока монету снова не станет видно. Так этот коктейль до сих пор готовят с 1795 года.

Кофе с текилой - "по-мексикански"

Состав:

▪️ крепкий кофе - 80 мл;
▪️ белая текила - 30 мл;
▪️ какао-ликер - 30 мл;
▪️ сливки высокой жирности - 30 мл.

Приготовление: вылить в бокал текилу, добавить горячий кофе. Поместить сверху взбитые сливки и аккуратно влить какао-ликер.

Кофе с ромом - "Фарисей"

Этот простой коктейль был придуман еще в 19 веке в северной части Германии. По легенде, пастор одного маленького городка ввел запрет на алкоголь, и местные скрыто добавляли в кофе ром, а сверху клали высокую "шапку" взбитых сливок, чтобы перебить запах алкоголя. На одном из местных праздников пастор все-таки глотнул из чужой чашки и возмущенно воскликнул: "О, фарисеи!". Так этот кофе и получил свое название.

Состав:

▪️ крепкий черный кофе - 100 мл;
▪️ коричневый ром - 40 мл;
▪️ сахар - 2-3 кусочка;
▪️ сливки высокой жирности.

Приготовление: в подогретый стакан или большую чашку положить сахар и влить ром. Добавить кофе и перемешать. Сверху на поверхность напитка аккуратно ложкой выложить взбитые сливки. Приятного аппетита!

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