Крепкая дружба: алкоголь, который мало кто подумал бы добавить в кофе, а зря
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Зимой нет лучшего способа взбодриться, чем выпить ароматного кофе. А если добавить совсем немного крепкого алкоголя - можно еще и неплохо согреться в зимний день. И если ирландским кофе никого не удивишь, то эксперты алкогольного бренда Prime рассказали УНН о трех неожиданных сочетаниях крепкого алкоголя и кофе, которые придутся по душе каждому.
Готовя кофе с крепким алкоголем, следует помнить несколько правил: желательно использовать кофе, приготовленный с помощью кофемашины, а не джезвы. Таким образом она будет концентрированнее. А вот сорт выбирайте себе по вкусу. Главное - чтобы кофе был высокого качества и сильно обжарен. Среди крепкого алкоголя лучше исключить добавление в кофе вермутов, сладких фруктовых ликеров и джиннов.
Кофе с водкой - "Карск"
Этот простой коктейль был приготовлен в Норвегии в начале 1880-х годов и завоевал быстро популярность на всем Скандинавском полуострове. В переводе с древнескандинавского диалекта название коктейля переводится как "дающий энергию".
Состав:
▪️ крепкий кофе - 60 мл;
▪️ водка Prime - 60 мл;
▪️ сахар - 1-2 кубика;
▪️ монета.
Приготовление: в кофейную чашку поместить сахар и чистую монету (это традиция) и наливать кофе до того момента, пока монеты не станет видно. Затем наливать водку до того момента, пока монету снова не станет видно. Так этот коктейль до сих пор готовят с 1795 года.
Кофе с текилой - "по-мексикански"
Состав:
▪️ крепкий кофе - 80 мл;
▪️ белая текила - 30 мл;
▪️ какао-ликер - 30 мл;
▪️ сливки высокой жирности - 30 мл.
Приготовление: вылить в бокал текилу, добавить горячий кофе. Поместить сверху взбитые сливки и аккуратно влить какао-ликер.
Кофе с ромом - "Фарисей"
Этот простой коктейль был придуман еще в 19 веке в северной части Германии. По легенде, пастор одного маленького городка ввел запрет на алкоголь, и местные скрыто добавляли в кофе ром, а сверху клали высокую "шапку" взбитых сливок, чтобы перебить запах алкоголя. На одном из местных праздников пастор все-таки глотнул из чужой чашки и возмущенно воскликнул: "О, фарисеи!". Так этот кофе и получил свое название.
Состав:
▪️ крепкий черный кофе - 100 мл;
▪️ коричневый ром - 40 мл;
▪️ сахар - 2-3 кусочка;
▪️ сливки высокой жирности.
Приготовление: в подогретый стакан или большую чашку положить сахар и влить ром. Добавить кофе и перемешать. Сверху на поверхность напитка аккуратно ложкой выложить взбитые сливки. Приятного аппетита!