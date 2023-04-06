Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП вручили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП), пише УНН.
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"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який заперечував збройну агресію рф проти України та виправдовував дії загарбників. (...) На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, священнослужителю інкримінують ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, вказали у СБУ.
За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.
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