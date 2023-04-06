Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП вручили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП), пишет УНН.
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"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП), который отрицал вооруженную агрессию рф против Украины и оправдывал действия захватчиков. (...) На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, священнослужителю инкриминируют ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)
Решается вопрос об избрании меры пресечения, указали в СБУ.
По данным следствия, в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ.
"Во время его разработки было использовано российское программное обеспечение, которое позволяло ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них - "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию россии и военные преступления ршистов", - указали в спецслужбе.
Кроме того, отметили в СБУ, "на "новом" сайте митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору, а также призвал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины".
Напомним
Митрополиту УПЦ МП Павлу назначили меру пресечения - круглосуточный домашний арест до 30 мая.