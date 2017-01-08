Митрополит Онуфрій відвідав Миколаївщину
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні, 8 січня, у післясвято Різдва Христового, в храмі Христа Спасителя в м.Южноукраїнську Миколаївської області відбулася Божественна літургія, яку очолив Предстоятель Української Православної Церкви, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Про це УНН повідомили в Інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП.
Його Блаженству співслужили керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим, єпископ Бородянський Варсонофій, єпископ Вознесенський і Первомайський Олексій, а також духовенство УПЦ.
Насамкінець Архіпастир привітав православних віруючих зі світлим Різдвом Христовим та благословив усіх.
“Ми приїхали на Миколаївщину з пастирським візитом і для того, щоб поділитися радістю святкування Різдва Христового. Це сімейне свято, але у нас християнська сім’я велика. Тому ми в ці дні всі один з одним спілкуємося, і дякуємо Богові за ті ласки, які Він дав нам через своє пришестя на землю”, — сказав Блаженніший владика.
Його Блаженство ще раз побажав усім жителям Миколаївської області та України миру і Божого благословення.
“Миколаївщина — це житниця України, це прекрасна земля, на якій живуть чудові працьовиті люди. Ми бажаємо її жителям Божого благословення у всіх їхніх справах і починаннях. Бажаємо, щоб Бог послав мир і на Миколаївську землю, і на всіх нас, тих, хто живе не тільки в Україні, але і у всьому світі. Зі святом! З Різдвом Христовим!”, — відзначив Предстоятель.
Після богослужіння була звершена спільна молитва за мир в Україні.