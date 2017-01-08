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Митрополит Онуфрий посетил Николаевскую область

Митрополит Онуфрий посетил Николаевскую область

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НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня, 8 января, в попразднество Рождества Христова, в храме Христа Спасителя в г. Южноукраинск Николаевской области состоялась Божественная литургия, которую возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Об этом УНН сообщили в Информационно-просветительском отделе УПЦ МП.

Его Блаженству сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, епископ Бородянский Варсонофий, епископ Вознесенский и Первомайский Алексей, а также духовенство УПЦ.

В конце Архипастырь поздравил православных верующих со светлым Рождеством Христовым и благословил всех.

"Мы приехали на Николаевщину с пастырским визитом и для того, чтобы поделиться радостью празднования Рождества Христова. Это семейный праздник, но у нас христианская семья большая. Поэтому мы в эти дни все друг с другом общаемся, и благодарим Бога за те ласки, которые Он дал нам через свое пришествие на землю ", - сказал Блаженнейший владыка.

Его Блаженство еще раз пожелал всем жителям Николаевской области и Украины мира и Божьего благословения.

"Николаевщина - это житница Украины, это прекрасная земля, на которой живут замечательные трудолюбивые люди. Мы хотим ее жителям Божьего благословения во всех их делах и начинаниях. Желаем, чтобы Бог послал мир и на Николаевскую землю, и на всех нас, живущих не только в Украине, но и во всем мире. С праздником! С Рождеством Христовым! ", - подчеркнул Предстоятель.

После богослужения была совершена общая молитва за мир в Украине.

Украинские Национальные Новости

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