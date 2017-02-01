Митники запобігли незаконнному переміщенню товарів на 1,8 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Міжрегіональною митницею припинено спробу незаконного переміщення товарів на суму 1,8 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
У зоні митного контролю митного поста “Нові Яриловичі” Міжрегіональною митницею у взаємодії з працівниками Чернігівської митниці було припинено спробу незаконного переміщення товару “тюль” в кількості понад 18 тисяч погонних метрів.
Автомобіль прямував з Болгарії до Республіки Білорусь. У ході проведення аналітично-пошукової роботи та документальної перевірки виникли обгрунтовані підозри щодо можливого недекларування товару у повному обсязі.
Під час поглибленого огляду транспортного засобу спільною оглядовою групою митників виявлено не заявлений в товаросупровідних документах та незадекларований товар.
Таким чином, Міжрегіональною митницею упереджено спробу незаконного переміщення товарів шляхом недекларування. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст.472 Митного кодексу України, санкції якої передбачають накладення штрафу на винну особу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з конфіскацією предметів правопорушення.
Наразі вантаж затримано та передано на склад митниці.
Загальна вартість вилучених товарів за попередньою оцінкою становить понад 1,8 млн грн.