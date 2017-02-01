Таможенники предотвратили незаконнного перемещению товаров на 1,8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Межрегиональной таможней пресечена попытка незаконного перемещения товаров на сумму 1,8 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ.
В зоне таможенного контроля таможенного поста "Новые Яриловичи" Межрегиональной таможней во взаимодействии с работниками Черниговской таможни была пресечена попытка незаконного перемещения товара "тюль" в количестве более 18 тыс.погонных метров.
Автомобиль следовал из Болгарии в Беларусь. В ходе проведения аналитическо-поисковой работы и документальной проверки возникли обоснованные подозрения о возможном недекларировании товара в полном объеме.
Во время углубленного осмотра транспортного средства совместной смотровой группой таможенников выявлено не заявленный в товаросопроводительных документах и незадекларированный товар.
Таким образом, Межрегиональной таможней предотвращено попытку незаконного перемещения товаров путем недекларирования. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины, санкции которой предусматривают наложение штрафа на виновное лицо в размере 100 процентов стоимости этих товаров с конфискацией предметов правонарушения.
Сейчас груз задержан и передан на склад таможни.
Общая стоимость изъятых товаров по предварительной оценке составляет более 1,8 млн. грн.