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Таможенники предотвратили незаконнного перемещению товаров на 1,8 млн грн

Таможенники предотвратили незаконнного перемещению товаров на 1,8 млн грн

Киев • УНН

 • 8779 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Межрегиональной таможней пресечена попытка незаконного перемещения товаров на сумму 1,8 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФСУ.

В зоне таможенного контроля таможенного поста "Новые Яриловичи" Межрегиональной таможней во взаимодействии с работниками Черниговской таможни была пресечена попытка незаконного перемещения товара "тюль" в количестве более 18 тыс.погонных метров.

Автомобиль следовал из Болгарии в Беларусь. В ходе проведения аналитическо-поисковой работы и документальной проверки возникли обоснованные подозрения о возможном недекларировании товара в полном объеме.

Во время углубленного осмотра транспортного средства совместной смотровой группой таможенников выявлено не заявленный в товаросопроводительных документах и ​​незадекларированный товар.

Таким образом, Межрегиональной таможней предотвращено попытку незаконного перемещения товаров путем недекларирования. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины, санкции которой предусматривают наложение штрафа на виновное лицо в размере 100 процентов стоимости этих товаров с конфискацией предметов правонарушения.

Сейчас груз задержан и передан на склад таможни.

Общая стоимость изъятых товаров по предварительной оценке составляет более 1,8 млн. грн.

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