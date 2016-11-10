Митники й прикордонники на Закарпатті "не помітили" у мікроавтобусі електромобіль
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Учора, 9 листопада, на митному посту “Лужанка”, що на українсько-угорському кордоні, співробітники митниці та прикордонники допустили незаконне ввезення на територію України електромобіля, який знаходився у салоні мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Про це сьогодні, 10 листопада, повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області, передає УНН.
Так, прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом умисного використання службовими особами Закарпатської митниці ДФС та Державної прикордонної служби свого службового становища з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб (ч.2 ст.364 КК України).
Йдеться про ймовірну змову посадовців митниці ДФС та прикордонної служби, які «не помітили» в салоні мікроавтобуса електромобіль. Електромобіль марки Renault Twizy потрапив на територію України без відповідного розмитнення і сплати необхідних платежів до держбюджету.
Як зазначають у прокуратурі Закарпатської області, орієнтовна вартість такого електромобіля становить щонайменше 500 тис. грн.