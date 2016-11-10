Таможенники и пограничники на Закарпатье "не заметили" в микроавтобусе скрытый электромобиль

Так, прокуратурой начато уголовное производство по факту умышленного использования должностными лицами Закарпатской таможни ГФС и Государственной пограничной службы своего служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для других лиц (ч.2 ст.364 УК Украины).

Речь идет о вероятном сговоре должностных лиц таможни ГФС и пограничной службы, которые "не заметили" в салоне микроавтобуса электромобиль. Электромобиль марки Renault Twizy попал на территорию Украины без соответствующего растаможивания и уплаты необходимых платежей в госбюджет.

Как отмечают в прокуратуре Закарпатской области, ориентировочная стоимость такого электромобиля составляет не менее 500 тыс. грн.