Таможенники и пограничники на Закарпатье "не заметили" в микроавтобусе скрытый электромобиль
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вчера, 9 ноября, на таможенном посту "Лужники" на украинско-венгерской границе, сотрудники таможни и пограничники допустили незаконный ввоз на территорию Украины электромобиля, который находился в салоне микроавтобуса Mercedes Sprinter. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.
Так, прокуратурой начато уголовное производство по факту умышленного использования должностными лицами Закарпатской таможни ГФС и Государственной пограничной службы своего служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для других лиц (ч.2 ст.364 УК Украины).
Речь идет о вероятном сговоре должностных лиц таможни ГФС и пограничной службы, которые "не заметили" в салоне микроавтобуса электромобиль. Электромобиль марки Renault Twizy попал на территорию Украины без соответствующего растаможивания и уплаты необходимых платежей в госбюджет.
Как отмечают в прокуратуре Закарпатской области, ориентировочная стоимость такого электромобиля составляет не менее 500 тыс. грн.