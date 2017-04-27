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Митники та прикордонники дозволили вивезти в Угорщину тонну бурштину

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Закарпатська прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо митників МАПП “Тиса” та прикордонників Чопського прикордонного загону, які дозволили незаконно вивезти в Угорщину 12 тис. 500 блоків тютюну та близько 1 тони бурштину. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

Митники та прикордонники дозволили вивезти в Угорщину тонну бурштину

Працівниками слідчого управління прокуратури Закарпатської області, за матеріалами відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Закарпатській області (ВБКОЗ), розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки стосовно службових осіб міжнародного автомобільного пункту пропуску “Тиса” та Чопського прикордонного загону (ч.2 ст.364 КК України).

Попередньо встановлено, що вказані службові особи 25 квітня під час митного оформлення на виїзд з України пасажирського автобуса Neoplan не провели митний огляд вказаного транспортного засобу.

“Внаслідок таких протиправних дій митників та прикордонників автобус виїхав з України на територію Угорщини, де вже угорські правоохоронці виявили в ньому сигарети та бурштин. Угорські колеги передали дану інформацію нам. Наразі тривають слідчі дії. Згодом буде встановлено вартість контрабанди, що потрапила до сусідньої країни”, — розповіла УНН В.Попович.

Нагадаємо, 26 квітня співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили на Рівненщині діяльність угруповання, учасники якого організували незаконний видобуток та збут бурштину.

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