Таможенники и пограничники разрешили вывезти в Венгрию тонну янтаря
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Закарпатская прокуратура начала уголовное производство по таможенников МАПП "Тиса" и пограничников Чопского пограничного отряда, которые позволили вывезти в Венгрию 12 тыс. 500 блоков табака и около 1 тонны янтаря. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.
Работниками следственного управления прокуратуры Закарпатской области, по материалам отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Закарпатской области (ВБКОЗ), начато уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия в отношении должностных лиц международного автомобильного пункта пропуска "Тиса" и Чопского пограничного отряда (ч.2 ст.364 УК Украины).
Предварительно установлено, что указанные должностные лица 25 апреля при таможенном оформлении на выезд из Украины пассажирского автобуса Neoplan не провели таможенный досмотр указанного транспортного средства.
"В результате таких противоправных действий таможенников и пограничников автобус выехал из Украины на территорию Венгрии, где уже венгерские правоохранители обнаружили в нем сигареты и янтарь. Венгерские коллеги передали данную информацию нам. Сейчас продолжаются следственные действия. Впоследствии будет установлена стоимость контрабанды, попала в соседнюю страну ", - рассказала УНН Попович.
Напомним, 26 апреля сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией прекратили в Ровенской деятельность группировки, участники которого организовали незаконную добычу и сбыт янтаря .