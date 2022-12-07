Митні надходження до Держбюджету з початку року перевищили 264 млрд грн

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Зокрема, у листопаді 2022 року перераховано 33,4 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні (з 24 лютого 2022 року) Митницею було перераховано 189,7 млрд грн до державної скарбниці.

«В умовах воєнного стану збережено функціональність та позитивну динаміку збільшення перерахувань митних та інших платежів до дохідної частини бюджету. Так показники надходжень до державного бюджету зросли від 7,7 млрд грн у березні до 33,4», - повідомили у Держмитслужбі.

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