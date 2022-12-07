Таможенные поступления в Госбюджет с начала года превысили 264 млрд грн

Детали

В частности, в ноябре 2022 перечислено 33,4 млрд грн.

За время действия военного положения в Украине (с 24 февраля 2022 года) Таможней было перечислено 189,7 млрд грн в государственную казну.

«В условиях военного положения сохранена функциональность и положительная динамика увеличения перечислений таможенных и других платежей в доходную часть бюджета. Так показатели поступлений в государственный бюджет выросли от 7,7 млрд грн в марте до 33,4», - сообщили в Гостаможслужбе.

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