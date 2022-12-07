Таможенные поступления в Госбюджет с начала года превысили 264 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. За январь – ноябрь 2022 Гостаможслужба направила в Государственный бюджет Украины 264,1 млрд грн таможенных платежей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную таможенной службой.
Детали
В частности, в ноябре 2022 перечислено 33,4 млрд грн.
За время действия военного положения в Украине (с 24 февраля 2022 года) Таможней было перечислено 189,7 млрд грн в государственную казну.
«В условиях военного положения сохранена функциональность и положительная динамика увеличения перечислений таможенных и других платежей в доходную часть бюджета. Так показатели поступлений в государственный бюджет выросли от 7,7 млрд грн в марте до 33,4», - сообщили в Гостаможслужбе.
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