Мітинг у Запоріжжі: бійці АТО поштовхались із правоохоронцями

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Під час сесії Запорізької обласної ради між правоохоронцями та мітингувальниками виник конфлікт. Про це повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.

"О дев'ятій годині на площі Фестивальній біля Запорізької обласної адміністрації зібрались бійці АТО з міст Бердянськ, Токмак та Запоріжжя. Загальна кількість учасників – близько 50 осіб. Головні вимоги мітингувальників – надання земельних ділянок учасникам бойових дій, зняття недоторканності з депутата", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, учасники мітингу намагалися увійти до сесійної зали облради, однак їх не пропускали працівники охорони.

Після цього між мітингувальниками, охоронцями та представниками облради виник конфлікт. У результаті, ініціативна група в кількості 10-15 осіб, яку очолював громадський активіст, зайшла до сесійної зали.

"В залі засідань громадський активіст, якому згідно з голосуванням депутатів відмовились надавати слово, почав висловлюватись нецензурною лайкою та ображати чиновників та депутатів. Губернатор звернувся до поліції із заявою про притягнення громадського активіста до відповідальності за порушення громадського порядку та намір зірвати сесію облради. Чоловіка намагались доставити до поліції для з'ясування обставин події та складання протоколу про адміністративне правопорушення. Мітингувальники хотіли завадити від'їзду поліцейського спецавтомобіля. Між поліцією та активістами виник конфлікт, який був вичерпаний", - передають в поліції.

Стосовно активіста 1975 року народження був складений адміністративний протокол за ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Після складання протоколу чоловіка відпустили.

При цьому один з активістів, який брав участь у зазначеному мітингу Віталій Сармат на свої сторінці в Facebook уточнив, що однією з вимог активістів було зняття депутатської недоторканності з Олександра Пономарьова.

Нагадаємо, у Миколаєві біля будівлі обласної державної адміністрації пройшла акція за відставку голови ОДА Олексія Савченка.

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