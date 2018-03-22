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Митинг в Запорожье: бойцы АТО потолкались с правоохранителями

Митинг в Запорожье: бойцы АТО потолкались с правоохранителями

Киев  •  УНН

 • 12622 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Во время сессии Запорожского областного совета между правоохранителями и митингующими возник конфликт. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.

"В девять часов на площади Фестивальной возле Запорожской областной администрации собрались бойцы АТО из городов Бердянск, Токмак и Запорожье. Общее количество участников – около 50 человек. Главные требования митингующих – предоставление земельных участков участникам боевых действий, снятие неприкосновенности с депутата", - говорится в сообщении.

Как указано, митингующие пытались войти в сессионный зал облсовета, однако их не пропускали работники охраны.

После этого между митингующими, охранниками и представителями облсовета возник конфликт. В результате, инициативная группа в количестве 10-15 человек, которую возглавлял общественный активист, зашла в сессионный зал.

"В зале заседаний общественный активист, которому согласно голосованию депутатов отказались предоставлять слово, начал выражаться нецензурной бранью и оскорблять чиновников и депутатов. Губернатор обратился в полицию с заявлением о привлечении общественного активиста к ответственности за нарушение общественного порядка и намеренье сорвать сессию облсовета. Мужчину пытались доставить в полицию для выяснения обстоятельств происшествия и составления протокола об административном правонарушении. Митингующие хотели помешать отъезду полицейского спецавтомобиля. Между полицией и активистами возник конфликт, который был исчерпан", - передают в полиции.

Относительно активиста 1975 года был составлен административный протокол по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административном правонарушении. После составления протокола мужчину отпустили.

При этом один из активистов, который принимал участие в данном митинге, Виталий Сармат на своей странице в Facebook уточнил, что одним из требований активистов было снятие депутатской неприкосновенности с Александра Пономарева.

Напомним, в Николаеве возле здания областной государственной администрации прошла акция за отставку председателя ОГА Алексея Савченко.

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