Митинг в Запорожье: бойцы АТО потолкались с правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Во время сессии Запорожского областного совета между правоохранителями и митингующими возник конфликт. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.
"В девять часов на площади Фестивальной возле Запорожской областной администрации собрались бойцы АТО из городов Бердянск, Токмак и Запорожье. Общее количество участников – около 50 человек. Главные требования митингующих – предоставление земельных участков участникам боевых действий, снятие неприкосновенности с депутата", - говорится в сообщении.
Как указано, митингующие пытались войти в сессионный зал облсовета, однако их не пропускали работники охраны.
После этого между митингующими, охранниками и представителями облсовета возник конфликт. В результате, инициативная группа в количестве 10-15 человек, которую возглавлял общественный активист, зашла в сессионный зал.
"В зале заседаний общественный активист, которому согласно голосованию депутатов отказались предоставлять слово, начал выражаться нецензурной бранью и оскорблять чиновников и депутатов. Губернатор обратился в полицию с заявлением о привлечении общественного активиста к ответственности за нарушение общественного порядка и намеренье сорвать сессию облсовета. Мужчину пытались доставить в полицию для выяснения обстоятельств происшествия и составления протокола об административном правонарушении. Митингующие хотели помешать отъезду полицейского спецавтомобиля. Между полицией и активистами возник конфликт, который был исчерпан", - передают в полиции.
Относительно активиста 1975 года был составлен административный протокол по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административном правонарушении. После составления протокола мужчину отпустили.
При этом один из активистов, который принимал участие в данном митинге, Виталий Сармат на своей странице в Facebook уточнил, что одним из требований активистов было снятие депутатской неприкосновенности с Александра Пономарева.
Напомним, в Николаеве возле здания областной государственной администрации прошла акция за отставку председателя ОГА Алексея Савченко.