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Мітинг проти вилучення української літератури з ЗНО під Кабміном: у поліції повідомили про ситуацію

Мітинг проти вилучення української літератури з ЗНО під Кабміном: у поліції повідомили про ситуацію

Київ • УНН

 • 19773 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Наразі під час мітингу проти вилучення предмету "українська література" з ЗНО, як обов'язкового, під Кабінетом міністрів України у столиці все спокійно, затриманих немає. Про це у коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

На запитання, яка наразі ситуація під Кабінетом міністрів України, де проходить мітинг проти вилучення предмету "українська література" з ЗНО, Тищенко відповіла: "Затриманих немає. Правоохоронці забезпечують громадський порядок".

На уточнююче запитання, чи все спокійно, Тищенко відповіла: "Так".

Так, сьогодні під Кабміном проходить мітингу проти вилучення предмету "українська література" з ЗНО.

Зазначимо, що, ГС "Музичний Батальйон" вимагає відставки міністра освіти і науки Шкарлета та повернення української літератури в обов’язкове ЗНО.

Нагадаємо, завдання у тестах на ЗНО-2021 з української мови та української мови і літератури матимуть компетентнісну орієнтацію.

Як повідомлялося, у 2021 році зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) з української мови буде проводитися як окремий тест.

Нагадаємо, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав зберегти зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) з української мови та літератури для всіх випускників шкіл.

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