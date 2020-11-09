Митинг против изъятия украинской литературы из ВНО под Кабмином: в полиции сообщили о ситуации

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сейчас во время митинга против изъятия предмета "украинская литература" из ВНО, как обязательного, под Кабинетом министров Украины в столице все спокойно, задержанных нет. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.