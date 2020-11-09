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Митинг против изъятия украинской литературы из ВНО под Кабмином: в полиции сообщили о ситуации

Митинг против изъятия украинской литературы из ВНО под Кабмином: в полиции сообщили о ситуации

Киев  •  УНН

 • 19767 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сейчас во время митинга против изъятия предмета "украинская литература" из ВНО, как обязательного, под Кабинетом министров Украины в столице все спокойно, задержанных нет. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

На вопрос, какая сейчас ситуация под Кабинетом министров Украины, где проходит митинг против изъятия предмета "Украинская литература" из ВНО, Тищенко ответила: "Задержанных нет. Правоохранители обеспечивают общественный порядок".

На уточняющий вопрос, все ли спокойно, Тищенко ответила: "Да".

Так, сегодня под Кабмином проходит митинг против изъятия предмета "украинская литература" из ВНО.

Отметим, что ОС "Музыкальный Батальон" требует отставки министра образования и науки Шкарлета и возвращения украинской литературы в обязательное ВНО.

Напомним, задачи в тестах на ВНО-2021 по украинскому языку и украинскому языку и литературе будут иметь компетентностную ориентацию.

Как сообщалось, в 2021 году внешнее независимое тестирование (ВНО) по украинскому языку будет проводиться как отдельный тест.

Напомним, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал сохранить внешнее независимое тестирование (ВНО) по украинскому языку и литературе для всех выпускников школ.

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